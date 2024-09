Ancora una gara a secco per Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter rinvia l'appuntamento con il gol anche nel derby: è un aspetto che pesa? "Sicuramente sì - ammette il Toro ai micofoni di Radio Serie A -. Però sono concentrato sulla squadra e lavoro per la squadra, lavoro per il meglio dell'Inter. A volte quando non si riesce a segnare cerco di fare altre cose ma adesso mi devo mettere a lavorare. Testa bassa e pedalare, come ho fatto sempre nella mia carriera. E niente, il gol arriverà", la promessa dell'argentino.

