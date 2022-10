La Legge di Murphy versione nerazzurra. L'Inter di Cristian Chivu non riesce a trovare pace e cade anche contro il Sassuolo nel posticipo dell'ottava giornata di campionato Primavera. Appena 3 punti in classifica, nessuna vittoria e tante delusioni per i campioni d'Italia che davvero non riescono a scrollarsi di dosso questo periodo nero. In una partita destinata allo 0-0 o, per l'andamento, al massimo a una vittoria dei padroni di casa nel finale, più propositivi, ecco che arriva la beffa: minuto 83', il figlio d'arte Adrian Cannavaro si ritrova il pallone sul piatto destro e lo mette in porta. Un gol non particolarmente meritato per gli emiliani, che nella ripresa si erano distinti meno rispetto agli avversari, in una partita complessivamente povera di occasioni e di contenuti tecnici apprezzabili.

Dopo un primo tempo senza particolari spunti, con Justin Kumi che spreca una grande occasione, nella ripresa la migliore occasione è per Dennis Curatolo che in velocità calcia e scheggia la traversa. Sembra il preludio alla svolta per i ragazzi di Chivu, che spingono il piede sull'acceleratore e si riversano nella metà campo avversaria alla ricerca del vantaggio che sarebbe anche meritato. Ma poi, sugli sviluppi di un corner, la rete decisiva arriva per i neroverdi di Emiliano Bigica. Ultimi minuti sui nervi per la squadra di casa, che alla fine chiude in 9 dopo le espulsioni di Silas Andersen (rosso diretto molto severo) e Giacomo Stabile (doppia ammonizione) e non riesce più a creare i presuppossti per il pareggio.

Continua dunque a piangere la classifica dell'Inter, penultima con appena 3 punti e quindi in piena zona retrocessione. Se anche dopo partite così arriva una sconfitta, forse è il caso di fare profonde riflessioni prima che la situazione degeneri.



IL TABELLINO

INTER-SASSUOLO 0-1

Reti: 83' Cannavaro (S).

INTER: 1 Botis; 6 Guercio, 3 Fontanarosa, 13 Stabile; 2 Zanotti (35 Zefi 84'), 16 Di Maggio (7 Martini 84'), 8 Grygar, 14 Kamate (24 Andersen 67'), 33 Pelamatti; 22 Curatolo (9 Zuberek 76'), 10 Carboni (23 Esposito 67'). A disposizione: 32 Basti, 40 Delvecchio, 4 Stankovic, 11 Iliev, 15 Bonavita, 25 Biral, 26 Perin, 28 Stante, 30 Owusu, 31 Di Pentima. Allenatore: Cristian Chivu.

SASSUOLO: 16 Zacchi; 2 Loeffen, 3 Pieragnolo, 4 Casolari, 6 Abubakar (23 Foresta 79'), 8 Kumi, 9 Russo (11 Baldari 90'+2), 18 Mata (7 Leone 62'), 27 Mandrelli, 28 Cannavaro, 80 Bruno (99 Sasanelli 79'). A disposizione: 33 Theiner, 17 Lolli, 24 Touré, 26 Ryan, 29 Martini, 44 Henriksen, 45 Zaknic. Allenatore: Emiliano Bigica.

Ammoniti: Fontanarosa (I), Stabile (I), Casolari (S).

Espulsi: 87' Andersen (I), 90'+1 Stabile (I).

Recuperi: 1', 5'.

Arbitro: Alberto Ruben Arena (sez. Torre del Greco). Assistenti: El Filali - Di Meo.



RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE

96' - Finisce qui, il Sassuolo la spunta di misura grazie a un gol di Cannavaro nel finale. Per l'Inter è notte fonda.

95' - ESPOSITO! L'attaccante, su cross di Zuberek, cerca di coordinarsi ma calcia alto!

94' - LEONE! Il nuovo entrato calcia alto da buona posizione!

92' - Entra Baldari al posto di Russo nel Sassuolo.

91' - L'Inter conclude in 9: espulso per doppia ammonizione Stabile, reo di aver trattenuto Kumi.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

87' - Piove sul bagnato: rosso diretto per Andersen, colpevole di aver alzato troppo la gamba. La sensazione è che sia una sanzione esagerata.

84' - Chivu si gioca la carta Zefi. Nel Sassuolo spazio a Martini.

83' - GOL DI CANNAVARO CHE SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER RICEVE E CON IL PIATTO DESTRO SBATTE IN RETE.

80' - Kumi va di testa ma esce qualcosa a metà strada tra tiro e sponda e si perde sul fondo.

79' - Due cambi nel Sassuolo: escono Bruno e Abubakar per Sassanelli e Foresta.

76' - Proprio Curatolo esce dal campo (senza nascondere il suo disappunto) e lascia il possto a Zuberek.

75' - CURATOLO! Strappo sulla destra dell'attaccante che punta la porta e calcia, scheggiando la traversa!

73' - Andersen rimane a terra nel corso di un'azione d'attacco confusa dell'Inter ed è costretto a uscire momentaneamente.

71' - Curatolo anticipa Casolari che lo stende: ammonito il capitano del Sassuolo.

69' - Gol annullato all'Inter: schema da calcio piazzato, Di Maggio mette dentro e Andersen si allunga per mettere in rete. L'assistente però alza la bandierina subito.

68' - BRUNO! Colpo di testa dell'attaccante che cerca di scavalcare Botis ma non calibra bene: presa alta per il portiere.

66' - Curatolo riceve la palla buona in area ma l'arbitro ferma il gioco pescandolo in fallo di mano. Escono Kamate e Carboni per Andersen ed Esposito.