L'Italia si lascia alle spalle le polemiche dell'ultima settimana relative all'esplosione del caso scommesse, portando a casa una vittoria fondamentale. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno piegato per 4-0 a Bari Malta, nonostante una prestazione non sempre irresistibile. A decidere il match il primo gol in maglia azzurra di Bonaventura, che ha sbloccato la gara al 23' e la doppietta di Berardi, che ha segnato nel finale di primo tempo e al 63'. Di Frattesi il poker azzurro in pieno recupero, su assist del debuttante Udogie.

Quattro i nerazzurri in campo dal 1': Darmian, Bastoni, Dimarco e Barella. Il centrocampista al 66' è stato sostituito da un altro nerazzurro, Frattesi, mentre Dimarco al 79' ha lasciato il posto a Udogie. È rimasto in panchina, invece, Acerbi.