"Ha avuto un anno spettacolare, ha fatto gol in finale, è stato capocannoniere in Copa America. Merita il Pallone d'Oro più di chiunque altro". Sono le parole pronunciate da Lionel Messi al termine della partita vinta 6-0 dall'Argentina contro la Bolivia. Un endorsement significativo per el Toro, che ancora sulla carta è in lizza per vincere il prestigioso premio anche se le ultime notizie vedono Vinicius Jr. come favorito. Chissà che queste parole del Pallone d'Oro per eccellenza, che sanno di investitura pesante, non possano spostare gli attuali equilibri.

¡Lo dijo Messi! 🇦🇷



El GOAT de Argentina aseguró que Lautaro debe quedarse con el Balón de Oro.



¿Consideras que el Toro lo merece? pic.twitter.com/nKJRbfcdqY — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 15, 2024