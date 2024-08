Riconfermarsi non è mai semplice, ma gli ingredienti dell'Inter sono brillanti. Sabato riparte la Serie A, il conto alla rovescia si avvicina sempre più e l''assetto nerazzurro è carico a pallettoni perché la stagione della riconferma si preannuncia assolutamente ricca di insidie. Intensità, dinamismo e ritmo. A Genova servirà brillantezza sin da subito e la crescita dei nerazzurri si sta intravedendo come un climax ascendente, amichevole dopo amichevole. Fisicologicamente alcune pedine sono indietro di condizione, ma la preparazione atletica di Simone Inzaghi è stata molto impegnativa per cercare di mantenere uno status atletico elevato per tutto l'arco della stagione, senza la necessità di trovare picchi specifici, considerando il nuovo format della Champions e il Mondiale per Club.

In ottica formazione da registrare i recuperi di Taremi, Bastoni, Calhanoglu e Arnautovic, che ieri si sono allenati in gruppo per l'intera seduta. Il turco e l'azzurro sono anche candidati a una maglia da titolare. Taremi e Arnautovic, al contrario, partiranno dalla panchina, Restano out i soli Zielinski e De Vrij. Insomma, l'Inter vuole far la voce grossa sin da subito. E ha le armi per farlo.

