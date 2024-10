L'Inter allarga i suoi orizzonti e si estende in Medio Oriente: il club nerazzurro ha ricevuto una licenza da parte del Ministero degli Investimenti dell'Arabia Saudita. La stretta di mano che sancisce ufficialmente l'accordo è avvenuta tra i rappresentanti del club meneghino, l'amministratore delegato Alessandro Antonello e il vice-presidente Javier Zanetti, e la delegazione del regno. L'Inter sarà il primo club internazionale ad investire a Riyad, dove i milanesi vorranno porre la base per la l'estensione del marchio FC Internazionale in Medio Oriente. A rendere nota la notizia è ASharqBusiness che riporta anche le parole dell'ex capitano:

"Sin da quando abbiamo giocato per la prima volta qui a Riad siamo rimasti stupiti dalla passione che i giovani sauditi nutrono per il nostro club e non vediamo l'ora di coinvolgerli ulteriormente nel mondo dell'Inter" ha detto Zanetti al quale fa eco l'ad, Alessandro Antonello: "Siamo molto orgogliosi di essere il primo club di calcio internazionale ad ottenere la licenza del Ministero degli Investimenti, che ci consentirà di collaborare con aziende locali per portare la nostra esperienza e competenza nello sviluppo dello sport nel Paese e contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella Vision 2030".

È interessante notare che il numero di tifosi di lingua araba che seguono gli account del club sui social media supera attualmente i 5 milioni, rendendolo il secondo gruppo più numeroso di fans della squadra nerazzurra dopo i suoi tifosi in Italia.

