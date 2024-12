L'Inter ha scoperto il cammino che la attende dal 13 giugno al 15 luglio 2025, quando negli Stati Uniti andrà a caccia del Mondiale per Club. Il sorteggio di Miami ha inserito i nerazzurri nel Gruppo E in compagnia di River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds: la prima sfida del girone sarà contro i messicani, mentre nel secondo appuntamento negli USA è in agenda il match contro i giapponesi. Chiuderà la fase a gironi l'affascinante sfida contro i Millonarios.

In caso di qualificazione, l'Inter incontrerà agli ottavi di finale la prima o la seconda del Gruppo F, composto da Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns.

I GIRONI DEL MONDIALE PER CLUB 2025:

GRUPPO A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

GRUPPO B: PSG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

GRUPPO C: Bayern Monaco, Benfica, Boca Juniors, Auckland City

GRUPPO D: Flamengo, Chelsea, León, ES Tunis

GRUPPO E: River Plate, Inter, Monterrey, Urawa Red Diamonds

GRUPPO F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, Mamelodi Sundowns

GRUPPO G: Manchester City, Juventus, Wydad Casablanca, Al-Ain

GRUPPO H: Real Madrid, Salisburgo, Al-Hilal, Pachuca

---- RIVIVI IL LIVE ----

20.32 - Il sorteggio è terminato.

20.30 - Le ultime squadre sorteggiate dalla Fascia 4 sono Seattle Sounders (Gruppo B), Al-Ain (Gruppo G) e Pachuca (Gruppo H).

20.27 - Sarà l'Urawa Red Diamonds l'ultima avversaria dell'Inter, che completa il Gruppo E con River Plater e Monterrey.

20.20 - Si comincia con l'estrazione delle squadre della Fascia 4: pescato l'Inter Miami, che finisce di diritto nel Gruppo A. È poi il turno dell'Auckland City (Gruppo C), dell'ES Tunis (Gruppo D) e Mamelodi Sundowns (Gruppo F).

20.15 - Le ultime palline della Fascia 3 sono quelle dell'Ulsan HD (Gruppo F), Wydad Casablanca (Gruppo G) e Al-Hilal (Gruppo H). Terminato anche il sorteggio della Fascia 3.

20.10 - Sarà il Monterrey l'altra avversaria dell'Inter (e la prima nel torneo): i messicani finiscono nel Gruppo E con i nerazzurri e il River Plate.

20.01 - Si comincia con l'estrazione delle squadre della Fascia 3: si parte col Botafogo (Gruppo B), seguono l'Al Ahly (Gruppo A), il Boca Juniors (Gruppo C) e il León (Gruppo D).

19.56 - Le ultime palline estratte sono quelle del Borussia Dortmund (Gruppo F), Juventus (Gruppo G) e Salisburgo (Gruppo H). Terminato anche il sorteggio della Fascia 2.

19.50 - È il turno dell'Inter: i nerazzurri vengono inseriti nel Gruppo E, girone del River Plate. Il Biscione è in posizione 4: chiuderà proprio contro gli argentini.

19.45 - Si comincia con l'estrazione delle squadre della Fascia 2: la prima squadra estatta è il Porto, che va nel Gruppo A. Tocca poi al Chelsea (Gruppo D) e all'Atletico Madrid (Gruppo B). Pescato poi il Benfica (Gruppo C).

19.43 - Scorrono ora le immagini delle squadre della Fascia 2, quella dell'Inter.

19.40 - Si comincia con l'estrazione delle squadre della Fascia 1: la prima pallina è del Palmeiras, poi tocca al PSG che va nel Gruppo B. Tocca poi al River Plate (Gruppo E), alla Fluminense (Gruppo F) e Manchester City (Gruppo G). Infine il Flamengo (Gruppo D), Real Madrid (Gruppo H) e Bayern Monaco (Gruppo C).

19.30 - Ci siamo, le urne sono pronte: il sorteggio sta per iniziare.

19.26 - Alessandro Del Piero è il gran cerimoniere del sorteggio di Miami che darà forma al Mondiale per Club 2025. Anche l'ex Juventus sale sul palco: "Il trofeo è bellissimo" commenta, prima di lanciare i video che spiegano il regolamento del torneo.

19.18 - Viene svelato ufficialmente il trofeo del Mondiale per Club: sul palco, insieme al presidente FIFA Infantino, c'è anche Ronaldo il Fenomeno, chiamato a togliere il velo sulla prestigiosa coppa. "È nuovo per me, perché non l'avete fatto prima?", scherza l'ex Inter. Poi un riferimento anche ai tanti soldi che finiranno nelle casse dei club.

19.12 - Compare sulla scena anche Donald Trump: in un videomessaggio, il presidente degli Stati Uniti (paese ospitante) si dice orgoglioso di accogliere l'evento.

19.10 - Sale sul palco Gianni Infantino: il presidente della FIFA introduce il torneo da lui fortemente voluto.

19.07 - L'evento di Miami comincia con qualche minuto di ritardo.

19.00 - ALTRI DETTAGLI SUL SORTEGGIO

Squadre della stessa confederazione:

Nessun gruppo può contenere più di una squadra della stessa confederazione, ad eccezione di UEFA (rappresentata da 12 squadre). Ogni gruppo deve contenere almeno una, ma non più di due squadre UEFA. Di conseguenza, quattro degli otto gruppi conterranno due squadre UEFA.

Stessa associazione nazionale:

Le squadre della stessa associazione nazionale non possono essere sorteggiate nello stesso gruppo.

Percorsi separati:

Due percorsi di quattro gruppi ciascuno sono stati creati per garantire l’equilibrio competitivo:

Percorso 1:

Vincitori dei gruppi A, C, E e G contro i secondi classificati dei gruppi B, D, F e H.

Percorso 2:

Vincitori dei gruppi B, D, F e H contro i secondi classificati dei gruppi A, C, E e G.

Le squadre UEFA 1-2 e CONMEBOL 1-2 saranno assegnate a gruppi in percorsi separati e si incontreranno solo in semifinale se vincono i rispettivi gruppi. Lo stesso principio si applica a UEFA 3-4 e CONMEBOL 3-4.

Squadre di Fascia 1:

Le squadre UEFA 1-4 e CONMEBOL 1-4 saranno assegnate a gruppi che impediscono loro di affrontarsi prima delle semifinali, qualora vincessero i rispettivi gruppi.

Posizione nei gruppi:

Tutte le squadre della Fascia 1 saranno automaticamente assegnate alla posizione 1 del gruppo in cui vengono sorteggiate.

Fascia 2:

Le squadre UEFA 5-8 saranno sorteggiate nei gruppi con squadre CONMEBOL 1-4, mentre UEFA 9-12 saranno sorteggiate nei gruppi con UEFA 1-4.

Assegnazione obbligatoria per Inter Miami CF e Seattle Sounders FC:

Inter Miami CF sarà automaticamente assegnata alla posizione 4 del Gruppo A, mentre Seattle Sounders FC sarà assegnata alla posizione 4 del Gruppo B.

Posizioni nei Gruppi A e B:

Le squadre sorteggiate nei Gruppi A e B occuperanno automaticamente le posizioni corrispondenti alla fascia da cui provengono (es. Fascia 2 = posizione 2).

18.55 - REGOLAMENTO NEL DETTAGLIO

Suddivisione in fasce e assegnazione dei gruppi

Le 32 squadre qualificate sono state suddivise in quattro fasce da otto squadre ciascuna. Il ranking delle confederazioni relativo al FIFA Club World Cup 2025 è stato utilizzato per determinare il posizionamento di ogni squadra all’interno della propria confederazione e per assegnarla a una fascia corrispondente.

Fascia 1

Le quattro squadre con il ranking più alto di UEFA (UEFA 1-4)

Le quattro squadre con il ranking più alto di CONMEBOL (CONMEBOL 1-4)

Fascia 2

Le otto squadre rimanenti di UEFA (UEFA 5-12)

Fascia 3

Le due squadre con il ranking più alto di AFC (AFC 1-2)

Le due squadre con il ranking più alto di CAF (CAF 1-2)

Le due squadre con il ranking più alto di CONCACAF (CONCACAF 1-2)

Le due squadre rimanenti di CONMEBOL (CONMEBOL 5-6)

Fascia 4

Le due squadre rimanenti di AFC (AFC 3-4)

Le due squadre rimanenti di CAF (CAF 3-4)

Le due squadre rimanenti di CONCACAF (CONCACAF 3-4)

La squadra della OFC (OFC 1)

La squadra del paese ospitante (Host 1)

18.50 - PROCEDURA DEL SORTEGGIO

Struttura delle fasce:

Quattro fasce contenenti otto squadre ciascuna. Ogni fascia ha otto palline con i nomi delle squadre.

Ordine del sorteggio:

Si inizia con la Fascia 1. Dopo aver completato l’assegnazione delle squadre della Fascia 1, si prosegue con le Fasce 2, 3 e 4. Le palline della fascia vengono abbinate a quelle dei gruppi disponibili per determinare la posizione della squadra nel gruppo (applicabile solo ai gruppi C-H).

Chiusura:

Il sorteggio termina quando tutte le squadre della Fascia 4 sono state sorteggiate.

VINCOLI E REGOLE DEL SORTEGGIO

La regola principale del sorteggio è che in nessun gruppo potranno essere presente due squadre della stessa confederazione, ad eccezione dell'Europa: in quattro degli otto gruppi saranno presenti due squadre europee.

Un principio di accoppiamento basato sul ranking delle confederazioni sarà applicato alle squadre della prima fascia durante l'assegnazione dei rispettivi gruppi. Altri vincoli prevedono che i club appartenenti alla stessa associazione nazionale non possano essere inseriti nello stesso gruppo e che tutte le squadre della prima fascia saranno assegnate alla prima posizione del gruppo in cui vengono sorteggiate.

Inoltre, per motivi di programmazione, i due club statunitensi – Inter Miami CF e Seattle Sounders FC – saranno automaticamente assegnati alla quarta posizione rispettivamente nei gruppi A e B. L'Inter Miami CF giocherà la partita inaugurale del torneo all'Hard Rock Stadium di Miami, mentre i Sounders inizieranno la loro campagna al Lumen Field di Seattle.

----- LIVE -----

Si alza ufficialmente il sipario sul Mondiale per Club 2025 e l'Inter è pronta a conoscere il proprio cammino negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio del prossimo anno. Alle ore 19 italiane, a Miami, va in scena il sorteggio della fase a gironi, con le 32 società partecipanti che andranno a comporre 8 gruppi da 4 squadre ciascuno. I nerazzurri sono stati inseriti in seconda fascia e sono certi fin dall'inizio dell'evento di evitare dalla prima fascia le quattro big europee (Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain) e di incrociare invece una delle big sudamericane (Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense).

Pescando una squadra argentina o brasiliana, i nerazzurri potranno evitare tra le squadre di fascia 3 una tra Botafogo (nel caso dalla fascia 1 fosse abbinata a un club brasiliano) e Boca Juniors (nel caso in cui dalla fascia uno fosse abbinata al River Plate) o anche entrambe, considerando che il principio generale del sorteggio, spiegato dalla FIFA, «è garantire, ove possibile, che nessun gruppo includa più di una squadra proveniente dalla stessa confederazione», quindi non necessariamente è vietato pescare due squadre della stessa confederazione.

La terza fascia è invece composta dalle due squadre con il ranking più alto di Asia, Africa, Nord, Centro America e Caraibi, oltre ai due club sudamericani rimanenti. La fascia 4 è composta dalle due squadre rimanenti rispettivamente di Asia, Africa e della regione Nord, America Centrale e Caraibi, insieme alla rappresentante dell'Oceania e alla squadra che rappresenta il Paese ospitante, l'Inter Miami CF.

LE FASCE DEL MONDIALE PER CLUB

FASCIA 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

FASCIA 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo

FASCIA 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, León, Boca Juniors, Botafogo

FASCIA 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, MamelodiSundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami

