Scusate il ritardo. In novanta e rotti minuti, l'Inter Primavera riesce nell'impresa di fare gli stessi punti totalizzati in due mesi di campionato in un colpo solo battendo la Fiorentina grazie alla giocata delle sue due stelle in campo, Pio Esposito e Nikola Iliev, capaci di confezionare senza preavviso il gol che vale la prima gioia piena in nove giornate. La svolta del match, e forse della stagione nerazzurra, scocca al 76', quando il neo entrato centravanti vede uno spazio che non c'è imbucando in area per l'11 bulgaro, poi glaciale nel saltare Martinelli e depositare in porta il pallone che fa uscire dall'incubo Cristian Chivu. Che forse avrà pensato che la squadra viola è stata per la seconda volta simbolica da quando è allenatore dell'Under 19: nel febbraio scorso, infatti, proprio dopo un ko con i gigliati, nel punto più basso della sua gestione, lo spogliatoio decise di stipulare un patto che fruttò 17 risultati utili consecutivi e soprattutto lo scudetto. Oggi, complice il penultimo posto in classifica, il pensiero tricolore non sfiora neanche il pensiero di Fontanarosa e compagni, che dal 'Torrini' di Sesto Fiorentino però si portano a casa uno di quei segnali che aiutano a credere che il trend negativo si possa invertire definitivamente.

RIVIVI IL LIVE DI FIORENTINA-INTER 0-1

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario al 'Torrini' di Sesto Fiorentino! L'Inter Primavera esce dall'incubo conquistando la prima vittoria in campionato alla nona giornata. Iliev stende la Fiorentina sfruttando un'intuizione geniale di Esposito: 1-0 alla fine.

93' - Toci commette fallo in attacco dopo la pessima soluzione in controbalzo di Capasso. Probabilmente questa è stata l'ultima azione della partita.

91' - Zefi porta a casa un calcio di punizione che è puro ossigeno per i suoi compagni. Intanto i secondi scorrono sul cronometro.

90' - Assegnati 4' di recupero.

89' - Spinge la Fiorentina, ma con idee confuse: cross prevedibile di Berti tra i guantoni di Botis.

88' - Punizione che di fatto è un corner corto per la Fiorentina. Sul punto di battuta Denes, pronto a crossare col suo mancino.

86' - Brutta scelta di Zefi! L'irlandese punta l'area e anziché sfruttare la superiorità numerica decide di fare tutto da solo calciando malissimo.

85' - Di Maggio tenta invano la percussione centrale, forse ha peccato di egoismo qui.

84' - Triplo cambio di Chivu: Zefi, Pelamatti, Berenbruch prendono il posto di Iliev, Perin e Bonavita.

83' - Botis allontana con i pugni. L'Inter deve resistere per altri 7' più recupero, proteggendo il minimo vantaggio che le darebbe la prima vittoria stagionale in campionato.

82' - Altra ammonizione, l'ennesima, questa volta a un componente della panchina interista: sanzionato Chivu.

81' - Grygar dice a Capasso: non si passa. Ottimo lavoro difensivo del centrocampista ceco, soprattutto su un avversario freschissimo.

77' - Aquilani corre ai ripari: Denes e Capasso al posto di Vitolo e Biagetti.

76' - GOL DELL'INTER DAL NULLA, HA SEGNATO ILIEV! All'improvviso la giocata di Esposito che imbuca in maniera geniale come un trequartista per il bulgaro, freddo a saltare Martinelli e a depositare in rete.

75' - Nulla da segnalare quando si entra nell'ultimo quarto d'ora di gioco regolamentare. La partita viaggia noiosamente verso lo 0-0.

73' - Ora la Fiorentina sta occupando con insistenza la metà campo nerazzurra. Qui Di Maggio, preoccupato dalla presenza di un avversario che in realtà non c'è, si rifugia in fallo laterale con un colpo di testa.

71' - Kayode ci prova senza troppe aspettative da fuori area: il suo mancino viene respinto da un difendente avversario.

69' - Non va a buon fine la prima giocata di Berti: troppo lungo l'appoggio per Kayode che aspettava solo di colpire in area di rigore.

67' - Serve più presenza offensiva all'Inter: Chivu gioca la carta Esposito e richiama in panchina Curatolo. Nella Fiorentina Berti prende il posto di Nardi.

66' - Iliev usa illegalmente le mani nel corpo a corpo con Nardi: ennesima interruzione di gioco.

65' - Biral tocca duro l'avversario e accetta l'ammonizione dell'arbitro con sportività.

64' - Fuorigioco di rientro di Curatolo: si alza la bandierina dell'assistente.

61' - Ripresa equilibrata fin qui, con un'occasione importante a testa. L'impressione è che saranno le mosse degli allenatori a fare la differenza.

60' - Scocca l'ora di gioco al Torrini di Sesto Fiorentina, il risultato di Fiorentina-Inter Primavera è sempre fermo sullo 0-0.

58' - Fiorentina ancoa minacciosa! Toci fa un grande lavoro spalle alla porta, poi con una finezza serve di tacco in area Di Stefano che si fa respingere il tiro in corner.

57' - Primo cambio per Chivu: dentro Di Maggio per Martini.

55' - BOTIS SI SUPERA SUL DIAGONALE DI TOCI! La Fiorentina risponde subito con una rasoiata del numero 29, sventata da un bel riflesso del portiere greco. La cui mano si piega ma è provvidenziale per evitare il gol.

54' - ILIEV A UN PASSO DAL GOL! Dagli sviluppi di un corner, il bulgaro riesce a raccogliere il cross nei pressi del secondo palo, arma il destro e spara in diagonale. Palla sui cartelloni pubblicitari.

52' - Non fa molta strada il tiro a giro da fuori area di Favasuli: si alza il muro interista.

50' - Favasuli non è d'accordo con la decisione dell'arbitro, ma si ricorda di essere ammonito e accenna appena una protesta.

48' - Martinelli allontana così così un cross dalla destra, in area non c'è nessun interista pronto ad approfittarne.

48' - Soluzione trascurabile di Di Stefano: il suo tiro, già di per sé senza pretese, finisce tra le mani di Botis dopo due deviazioni.

47' - Curatolo conduce bene palla fino all'area viola, poi gli manca la lucidità per fare la scelta giusta. Sistema tutto la difesa di casa.

46' - Nessuna sostituzione all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara. Aquilani ha già utilizzato un cambio, obbligato, per inserire Toci per l'infortunato Sene.

14.04 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Fiorentina-Inter Primavera!

----------

13.48 - A Sesto Fiorentino si contano più ammonizioni, cinque, che occasioni da gol nel primo tempo di Fiorentina-Inter Primavera, terminato 0-0 con reciproca insoddisfazione delle due squadre. La viola maledice i due errori grossolani davanti alla porta: al 14', lasciato tutto solo a pochi metri dalla porta, Sene manda clamorosamente a lato un colpo di testa comodo, poi Favasuli si fa ipnotizzare da Botis, il migliore dei nerazzurri. I quali, pur senza creare nulla, possono aver qualcosa da ridire per non aver giocato dal 31' in poi in superiorità numerica: il direttore di gara D'Eusanio, infatti, ha deciso di graziare Lucchesi, meritevole dell'espulsione per un calcio volante ai danni di Martini.

47' - Duplice fischio di Francesco D'Eusanio, finisce qui il primo tempo di Fiorentina-Inter Primavera! Zero a zero il parziale a Sesto Fiorentino dopo 47', dove i padroni di casa sprecano due occasioni gigantesche, mentre gli ospiti non si rendono mai pericolosi ma possono recriminare per la mancata espulsione di Lucchesi.

47' - Iliev si dispera per un mancato fischio dell'arbitro: il bulgaro voleva un rigore. Niente da fare.

46' - Anche Biagetti finisce nell'elenco degli ammoniti di D'Eusanio: la lista si allunga a cinque giocatori sanzionati.

45' - Non vale il colpo di testa alto di poco di Di Stefano, pizzicato in offside sugli sviluppi di un corner.

44' - Guercio interviene in ritardo nel duello con Di Stefano: l'arbitro assegna il corner, ma ci stava la punizione dal limite per la Fiorentina.