L'Inter rispetta i pronostici, e in attesa di Lazio-Atalanta che potrebbe anche valere il primo posto per i nerazzurri, va a vincere 3-0 a Cagliari. Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo in cui l'Inter gioca meglio ma non riesce a concretizzare. La sblocca al 53' Bastoni di testa con una parabola imprendibile che esalta al meglio il bellissimo assist di Barella. Sempre Barella al 71' ancora da destra serve Lautaro che a centro area stavolta in scivolata non sbaglia (nel primo tempo da quella posizione aveva mandato incredibilmente alto di testa). CHiude i giochi Calhanoglu su rigore al 78' per fallo di mano in area di Wieteska. Tre a zero secco che non lascia spazio a dubbi, l'Inter continua la sua corsa.

IL TABELLINO

CAGLIARI-INTER 0-3

Marcatori: 53' Bastoni (I), 71' Lautaro (I), 78' Calhanoglu (I) su rig.

CAGLIARI (4-4-1-1): 22 Scuffet; 28 Zappa, 26 Mina (46' 23 Wieteska), 6 Luperto, 33 Obert (59' 18 Marin); 19 Zortea, 8 Adopo, 29 Makoumbou (73' 10 Viola), 3 Augello; 70 Gaetano (59' 30 Pavoletti); 91 Piccoli (84' 97 Felici)

A disposizione: 1 Ciocci, 71 Sherri, 9 Lapadula, 14 Deiola, 16 Prati, 21 Jankto, 24 Palomino, 37 Azzi, 80 Kingstone.

Allenatore: Davide Nicola

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella (73' 7 Zielinski), 20 Calhanoglu (16 Frattesi), 22 Mkhitaryan (79' 21 Asllani), 32 Dimarco (73' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (79' 99 Taremi), 10 Lautaro. §A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 11 Correa, 17 Buchanan, 42 Palacios, 50 Aidoo, 55 Motta.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Recupero: 3'- 2'

Ammoniti: -

Arbitro: Doveri

Assistenti: Mondin, Moro

Quarto ufficiale: Giua VAR: Serra

Assistente VAR: Maresca

Rivivi il live

92' - FINISCE QUI! L'INTER BATTE 3-0 IL CAGLIARI E CHIUDE ALLA GRANDE IL 2024!

92' - Taremi prolunga bene di testa per Lautaro, il Toro si allunga troppo la palla e Scuffet la fa sua.

90' - Due minuti di recupero.

89' - Pavoletti falloso su Lautaro, poteva starci il giallo.

85' - Proprio Felici si va vedere dalla sinistra, tiro respinto da Sommer.

84' - Felici per Piccoli nell'Inter.

79' - Nell'Inter dentro Asllani, Taremi e Frattesi, fuori Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram.

78' - GOOOOLLL!!! CALHANOGLU NON SBAGLIA E DAL DISCHETTO SPIAZZA SCUFFET!! 3-0!!

77' - RIGORE PER L'INTER!! Da calcio d'angolo Wieteska anticipa De Vrij ma col braccio, rigore ineccepibile.

72' - Fuori Barella e Dimarco, dentro Zielinski e Carlos Augusto.

Il gol: bravissimo ancora Barella che scodella l'ennesima palla in area, si avventa sulla sfera Lautaro Martinez anticipando anche il portiere e mettendo dentro il 2-0!

70' - LAUTAROOO!!!! E' ARRIVATO IL GOOOOLLL!!!!

69' - Bel passaggio in profondità di Lautaro per Mkhitaryan che però è in offside.

64' - Bella palla in profondità per Piccoli che entra in area palla al piede ma Sommer è bravissimo a uscire sul pallone in maniera pulita, nonostante le proteste cagliaritane.

59' - Doppio cambio Cagliari, fuori Obert e Gaetano, dentro Marin e Pavoletti.

58' - Bisseck in area non trova la palla poi colpisce Zortea, punizione per il Cagliari.

55' - Palla dentro per Lautaro che da destra prova il diagonale, palla fuori di un soffio.

53' - GOOOLLL!!! BAAAASTOOONIIII!!! Colpo di testa da sinistra su assist di Barella a scendere sul secondo palo e Scuffet beffato!!

50' - Check Var in corso per un possibile mani di Wieteska in occasione del corner, nulla di fatto si riprende.

49' - Azione insistita dell'Inter, Barella calcia da fuori, poi batti e ribatti in area finché Bsiseck calcia fuori.

46' - Si rientra in campo con un solo cambio: Wieteska per Mina nel Cagliari. Nessun cambio nell'Inter.

---------------------------------------

HALFTIME REPORT - Finisce 0-0 il primo tempo di Cagliari-Inter, una partita accesa e con tanti capovolgimenti di fronte: più pericolosa sicuramente l'Inter che ha costruito le occasioni migliori ma senza saperle sfruttare, di contropiede le folate del Cagliari che pure ha spaventato diverse volte Sommer. Bravo il portiere del Cagliari Scuffet ad opporsi alle sventole di Thuram, Dumfries e Barella, incredibile l'errore di Lautaro che al 28' a un metro dalla porta di testa la colpisce male. Nel finale Cagliari avanti ma Bisseck e Dumfries anticipano sempre Piccoli, che solo in un'occasione riesce a liberarsi ma non ci arriva di un soffio. Animi accesi nel finale per un contrasto Thuram-Mina ma non c'è niente e Doveri non deve intervenire.

48' - Finisce qui la prima frazione, zero a zero dopo i primi 45 minuti.

47' - Confusione in ara Cagliari: Dumfries viene servito da Calhanoglu in area, controlla il petto ma poi colpisce Mina che intanto era intervenuto sul pallone, punizione per il Cagliari.

45' - 3 minuti di recupero. Intanto si può battere la punizione per l'Inter. Va Dimarco che prende in pieno la barriera.

44' - Mina commette fallo su Thuram al limite dell'area. Poi scontro tra i due con l'interista a terra. Mina gli trattiene i fianchi, Thuram simula un contatto sulle parti basse che però non c'è.

41' - Dall'angolo la palla arriva a Barella che da fuori area si coordina e fa partire un bolide al volo, Scuffet respinge poi Lautaro è in fuorigioco.

40' - Non c'è un attimo di sosta: Dimarco mette dentro da sinistra, Obert anticipa Dumfries in corner ma l'Inter protesta per un fallo di Luperto su Lautaro a palla lontana. Si scaldano gli animi in area di rigore.

39' - Sul prosieguo dell'azione Gaetano da sinistra crossa verso Sommer che viene anticipato da un avversario ma fallosamente, ferma tutto Doveri.

39' - Altro cross pericoloso del Cagliari da sinistra, Bisseck anticipa Piccoli in area.

38' - Punizione per l'Inter dai 35 metri, Dimarco prova a mettere dentro ma trova solo i guantoni di Scuffet.

33' - Pericoloso il Cagliari, cross da destra per Piccoli che a centro area davanti a Sommer non ci arriva per un centimetro, Inter che si rifugia in angolo.

30' - Inter in proiezione offensiva, Dimarco con lo scavetto prova a servire Bastoni che viene fermato da Zortea con uno strattone, protesta l'Inter, lascia correre Doveri.

28' - Ancora stregata la stagione di Lautaro: da destra Dumfries serve un assist al bacio sul secondo palo, il Toro in tuffo da un metro la mette fuori...

18' - Contropiede Inter, da sinistra Mkhitaryan pesca Dimarco largo a destra, l'esterno si accentra e scocca il sinistro, palla fuori.

17' - Break del Cagliari con Adopo, tiro deviato in corner.

16' - Altra bella azione dell'Inter: Barella serve bene Mkhitaryan sulla destra, palla per Lautaro anticipato da un difensore, riprende la sfera Dumfries ma si supera ancora Scuffet. L'arbitro annulla tutto per fuorigioco dell'armeno ma restano molti dubbi sulla sua posizione.

14' - Barella si infila bene tra due difensori del Cagliari e approfittando di un'incomprensione ruba palla a Scuffet in uscita, perde palla, riprende Mkhitaryan ma il tiro è fuori.

11' - Bel velo di Lautaro per Thuram che non ci arriva per un soffio.

6' - Zortea dalla destra va via a due difensori e mette dentro, esce Sommer e blocca.

4' - Continua l'attacco dell'Inter, Dimarco da sinistra crossa per la testa di Bisseck che si ostacola con De Vrij e la palla finisce sul fondo.

3' - Occasione Inter: Lautaro tocca per Thuram che controlla e calcia al volo, bella parata di Scuffet in tuffo sulla destra.

2' - Giro palla dell'Inter, il Cagliari per ora attende.

------------------------------------------

18.00 - Si comincia! Battuta d'inizio cagliaritana.

17.58 - Ospiti Vip allo stadio: Tananai in Curva Futura, mentre in tribuna insieme alla dirigenza rossoblù c'è Gianfranco Zola.

17.56 - Inter e Cagliari sul terreno di gioco dell'Unipol Domus.

17.55 - Squadre nel tunnel.

17.48 - Squadre rientrate negli spogliatoi, tra poco si comincia.

17.23 - In campo anche il Cagliari, accolto ovviamente dal tifo dei tifosi cagliaritani ma anche da cori di incitamento a dare il massimo.

17.20 - Scende in campo l'Inter per il riscaldamento prepartita, tra i fischi del pubblico di casa.

---------------------------------------------

Ultima partita del 2024: l'Inter si prepara a scendere in campo a Cagliari per restare in scia alle prime e dedicarsi poi a inizio gennaio alla Supercoppa Italiana senza rimpianti. Ci sono già le scelte degli allenatori. Simone Inzaghi schiera la squadra titolare e sceglie questi uomini: difesa con Bisseck, De Vrij e Bastoni; Dumfries e Dimarco quinti di centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo; Thuram-Lautaro la coppia d'attacco. Ecco in dettaglio le scelte dei due tecnici.

CAGLIARI (4-4-1-1): 22 Scuffet; 28 Zappa, 26 Mina, 6 Luperto, 33 Obert; 19 Zortea, 8 Adopo, 29 Makoumbou, 3 Augello; 70 Gaetano; 91 Piccoli A disposizione: 1 Ciocci, 71 Sherri, 9 Lapadula, 10 Viola, 14 Deiola, 16 Prati, 18 Marin, 21 Jankto, 23 Wieteska, 24 Palomino, 30 Pavoletti, 37 Azzi, 80 Kingstone, 97 Felici. Allenatore: Davide Nicola

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 50 Aidoo, 55 Motta, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Doveri

Assistenti: Mondin, Moro

Quarto ufficiale: Giua

VAR: Serra

Assistente VAR: Maresca