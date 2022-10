Come anticipato nei giorni scorsi ( LEGGI QUI ), l'Inter ha annunciato la partnership commerciale con eBay Italia . Una una partnership che vede il brand leader nel commercio globale diventare Official Marketplace del Club nerazzurro per la stagione calcistica 2022/2023.

“Siamo molto felici di annunciare questa nuova partnership con eBay, che unisce due brand globali leader nei rispettivi settori. Questo accordo è per noi di importanza strategica anche perché ci permette di ampliare l’esperienza di acquisto dei nostri tifosi online, con uno Store Inter dedicato sul marketplace, e di posizionarci sempre di più come un club innovativo", le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale. “La partnership con Inter ci permette di rafforzare la relazione di vicinanza con la nostra community, continuando a sostenerne gli interessi. Con questo accordo consolidiamo il nostro posizionamento nel mondo del calcio, per diventare sempre più il punto di riferimento delle passioni degli italiani", aggiunge Alice Acciarri, General Manager di eBay Italia.