La pressione di dover riscattare le sconfitte in campionato. Virtuosismo elevato alla massima potenza. L'equilibrio è da incastonarsi nei tasselli d'un puzzle da completare con il trascorrere dei minuti. Essere implacabili è il tratto identitario del centravanti. Ma quando si sprecano occasioni da gol dal rilievo elevato, poi si corre il rischio di pagarlo in termini di capitalizzazione. Talora vale la pena correrlo un pericolo: questa è la filosofia di Dionisi. La guida umile di una macchina neroverde che quest'anno ha mutato gli interpreti senza mutare l'assetto ontologico: al centro d'un progresso scandito da ordine e avanzamento del baricentro. Nulla è casuale nel suo universo. Far ruotare il pallone con tocchi rapidi e convincenti, movimenti complementari ad attaccare la profondità o venire incontro alle traiettorie. L'Inter sa ripartire infilandosi negli spazi liberi lasciati dai neroverdi.