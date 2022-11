Il futuro di Robin Gosens potrebbe essere in Bundesliga, ma non all'Eintracht Francoforte. Questo, almeno, quanto ammesso nelle ultime ore dal direttore sportivo del club Markus Krösche: "E' fondamentalmente un giocatore interessante, ma un trasferimento del genere non è finanziariamente fattibile per noi", le brevi ma importanti dichiarazioni annotate dai colleghi di Kicker.