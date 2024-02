Nel corso della lunga chiacchierata con Cronache di Spogliatoio, l'agente Rafaela Pimenta ha raccontato alcuni aneddoti legati alla vita fuori dal campo di uno dei suoi assistiti, Henrikh Mkhitaryan, retroscena curiosi che inquadrano al meglio la professionalità del centrocampista armeno dell'Inter: "È un leader, è intelligente. Un ragazzo che si posiziona politicamente. Ha opinioni, pareri, è padre. Fa tutto nella giusta misura. Un ragazzo perfetto. Più passano gli anni, più migliorano le performance. Come mangia, come vive, tutto perfetto - la premessa della procuratrice -. L’altro giorno arriva da Cipriani, un ristorante a Milano, e ordina un pezzo di mozzarella. Lo guardiamo e gli diciamo: ‘Ma come? Vieni qui e prendi una semplice mozzarella?’. C’è di tutto! ‘Eh no ma sai Rafaela all’Inter mi hanno detto che devo mangiare il lattosio’. Giorno libero, tutti insieme, con la famiglia e le sorelle. Ma lui ha una disciplina infinita, lo fa volentieri, era contento di stare con noi e non aveva bisogno del vizio alimentale. A lui non manca quell’aspetto perché per allungare la carriera, deve fare così. È ricco, è famoso, è un campione, ma lo fa comunque.

