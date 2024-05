Dopo l'esclusiva concessa ai microfoni di FcInterNews.it (LEGGI QUI), l'agente di Lautaro Martinez, Alejando Camaño ha parlato anche a Telelombardia, dove ha ulteriormente chiarito la posizione dell'entourage del Toro in merito al rinnovo: "Che una squadra di un livello incredibile come l'Inter mi chiami a 2 anni dalla scadenza è una grande emozione. Lautaro è identificato con tutta la vita dell'Inter: con la città, con i tifosi e con la squadra. Per lui essere capitano di una squadra così è una grande emozione. Con Ausilio ho un grande rapporto, è un grande uomo e un grande ds, ha fatto una squadra incredibile. Io sono il procuratore storico di Cuper, conosco l'Inter da tanti anni. Per noi è una grande emozione lavorare al rinnovo a due anni dalla scadenza. La prossima settimana c'è un incontro in programma con l'Inter. Nessuno è nervoso, stiamo lavorando per trovare un accordo che sia buono per il giocatore e per il club. L'esito di questa trattativa è seguita da tutti i club d'Europa ovviamente. Dobbiamo analizzare i sentimenti e la realtà di un professionista che vive di calcio. E questa è la realtà: vogliamo trovare un accordo e lavoriamo per questo, ma dobbiamo trovarne uno buono per tutti. Se il giocatore gioca male, lo mandano via. Lautaro ha fatto 25 gol, io devo trovare un accordo soddisfacente per il giocatore".

Sul cambio di proprietà da Zhang e Oaktree:

"Il cambio di proprietà presenta una realtà nuova. Io devo capire la nuova mentalità ma sono molto tranquillo. Ci sono grandi professionisti come Marotta e Ausilio, conoscono benissimo Lautaro. Lautaro gioca all'Inter per merito di Piero Ausilio. Atletico Madrid e Borussia Dortmund erano fortissime su di lui, è finito all'Inter per merito di Ausilio, che ha fatto un grande lavoro. Ora dobbiamo trovare, nella realtà del 2024, un accordo per Lautaro che sia in linea con il mercato".

Cosa sente di dire ai tifosi sulle volontà del giocatore?

"Lautaro ha 26 anni ed è capitano dell'Inter. Non è una cosa comune. Io so che è una persona seria e molto identificata nel club. Nel calcio di oggi se un calciatore parla bene ne parla il mondo intero. Lui dice di amare l'Inter, se possiamo trovare un accordo bene altrimenti dobbiamo dirlo. Io vorrei che Lautaro giocasse a vita nell'Inter. La società è molto seria, Lautaro è molto serio. Lavoriamo perché i tifosi siano felici, questo è il nostro messaggio. Ma tutti devono capire che il calcio di oggi prevede sempre molto interesse. Dobbiamo trovare un accordo che vada bene a tutti".

Che percentuale ha Lautaro di rimanere all'Inter?

"Il suo contratto scade nel 2026, se il club decide di venderlo può andare via ma il contratto dura ancora due anni. Lui stesso dice che c'è molto tempo per rinnovare, perché non ascolta altro. Io non ho offerte e solo l'Inter può ascoltare offerte. Se la nuova proprietà decide di venderlo noi ascolteremo eventuali offerte, se no lui ha un contratto. Ascolteremo tutte le volte l'Inter finché il contratto durerà".

Lautaro è disposto a fare un piccolo passo indietro nelle richieste?

"Dobbiamo conoscere la nuova situazione del club, magari questo fondo ha un'idea diversa del calcio. Io devo ascoltare la situazione e le loro intenzioni".

Lautaro può iniziare la prossima stagione col contratto attuale?

"Lautaro è un uomo che quando arriva a San Siro è felice, non ci sono soldi che possano cambiare la sua mentalità. Il suo agente deve pensare al futuro. Oggi non ci sono possibilità che non sia felice a Milano, se lui mi dice di ascoltare l'Inter io lavoro per il rinnovo. Non so quali siano le cifre, ripeto: devo conoscere la nuova situazione. L'amore di Lautaro è totale per l'Inter, speriamo di trovare l'intesa".

Lautaro ritiene di poter puntare a vincere la Champions con l'Inter o magari punta a club più forti di quelli italiani?

"Nell'Inter hanno giocato tanti campioni e c'è stato un presidente come Moratti che si è giocato la vita per il club. Noi dobbiamo pensare da professionisti, ma ora Lautaro pensa di vincere tutto con l'Inter e con l'Argentina".

