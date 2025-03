Vincenzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, ha rilasciato un'intervista ai colleghi de L'Equipe. Argomento prioritario, ovviamente, è il futuro del portiere del PSG. Vuole restare? "Ovviamente. Non c'è alcuna rottura con il club - spiega Raiola -. Ci prendiamo il tempo di cui abbiamo bisogno. Il PSG è l'unica squadra per cui Gianluigi vuole firmare. Vedremo come andrà a finire, ma la priorità è prolungare la nostra permanenza a Parigi. Stiamo parlando con la dirigenza dall'estate scorsa per rinnovare, ma non è una situazione facile perché ci sono parametri che il PSG ha modificato un po' per via del fair play finanziario. Le discussioni sono comunque positive", ha detto.

Le critiche? Raiola risponde così: "L'Italia non si rende conto che Gianluigi è un patrimonio nazionale, uno dei migliori portieri al mondo. Nella storia italiana non sono molti i giocatori che hanno avuto successo all'estero. Gianluigi ce l'ha fatta. Per questo motivo, le critiche non sono facili da accettare. Ma lui non può rimproverarsi nulla".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!