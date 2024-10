Dopo essere stato insignito del 'Premio Manlio Scopigno', Simone Inzaghi si è fermato a rispondere alle domande dei giornalisti presenti nel Salone d'Onore del CONI di Roma, dove l'allenatore nerazzurro ha risposto a vari argomenti che riguardano il campionato italiano e la sua Inter: "Arbitri? Dobbiamo tutti quanti aiutarli perché non è semplice. Ci sono tanti episodi al limite e non è semplice giudicare, per fortuna abbiamo il VAR" ha riportato Calciomercato.it.

Campionato più equilibrato?

"Sì. L’avevo detto alla vigilia. Ci sono tante squadre che si sono rinforzate tantissimo e vorranno contendere all’Inter il campionato vinto. Queste prime sette giornate hanno dimostrato che tutte le partite sono insidiose e non ci sono gare scontate. Cercheremo tutti quanti di dare il massimo".

Campionato o Champions?

"Questa è una domanda… (ride, ndr). Quando sei all’Inter devi essere competitivo in tutte le competizioni. Tutte portano dispendio fisico e mentale, però è il bello del calcio. Giocare la Champions e il campionato è molto, molto bello".

Come si fa ad evitare il rischio di senso di appagamento dopo lo scudetto dell’anno scorso?

"Vincere, sappiamo, è difficile, rifarlo lo è ancora di più. Però noi ci stiamo attrezzando, stiamo lavorando, siamo all’inizio e bisogna lavorare per migliorarsi ogni giorno".

Thuram come sta? Partirà per la Francia?

"Sì. Personalmente mi sono sentito col dottore dell’Inter, sembra stia meglio. C’è un po’ di apprensione, lo valuterà anche lo staff della Francia e vedremo. Speriamo possa recuperare velocemente".

Schermaglia tra Motta e Conte, lei come la vede? Su chi deve andare la pressione?

"Le pressioni le abbiamo tutti. Tutti gli allenatori, tutte le società e le squadre importanti ben attrezzate che vogliono fare il massimo".

L’Inter ha una rosa all’altezza per arrivare in fondo a tutte le competizioni?

"Quello sicuramente. Abbiamo una società forte alle spalle con dei dirigenti capaci che cercano di lavorare ogni giorno molto bene. Lo hanno fatto anche quest’anno, lavorando col massimo sacrificio, sapevamo quali erano i nostri paletti e quali sono stati in questi tre anni. Però penso che squadra e società abbiano fatto grandi cose".

