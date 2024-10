Un match che stava diventando un vero rebus, risolto però dal tocco magico di Lautaro Martinez che permette all’Inter di uscire dall’Olimpico con in carniere tre punti d’oro; un inizio di tour de force decisamente importante per i nerazzurri. Questo il primo commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ai microfoni di DAZN:

Non avete subito gol, spesso ci siete riusciti con squadre di un certo livello. È anche una questione di concentrazione?

“Beh, sicuramente. Non abbiamo preso gol contro tre squadre importanti, dobbiamo migliorare ma oggi al netto anche delle difficoltà avute i ragazzi sono stati bravi. Il primo tempo è stato equilibrato, poi una volta sbloccata la partita abbiamo avuto anche le occasioni per raddoppiare e lo dovevamo fare perché il risultato rimane sempre in bilico. L’Olimpico però è un campo difficile, sono contento di quello che hanno dimostrato i ragazzi”.

Quanto è importante avere continuità in trasferta come l’anno scorso?

“Ci mancavano questi punti, quest’anno nelle prime trasferte avevamo vinto solo a Udine. Siamo stati squadra e questo è quello che conta di più, non era semplice stasera”.

Sei preoccupato dopo gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi?

“Chiaramente. Stasera avevamo qualche problema in mezzo perché Asllani e Zielinski hanno avuto problemi. Calhanoglu non stava benissimo, ma nell’allenamento di ieri era andato bene e il riscaldamento abbastanza bene. Penso si sia fermato in tempo, non sentiva l’adduttore libero e il dolore non è peggiorato”.

Cosa deve fare ancora Lautaro per vincere il Pallone d’oro?

“Fare quello che ha fatto con l’Inter e la Nazionale. Hanno detto che sarà tra i primi cinque al mondo, se lo merita. Però stasera lo darei ai ragazzi, perché eravamo senza slot e contro la Roma che ha grandissime qualità ed è costruita bene. Vincere qui è qualcosa di importante”.

Prima della Juventus c’è la Champions, giusto?

“Martedì mattina partiamo per Basilea, anzi per Berna… Con queste partite c’è tanta confusione, ma cercheremo di preparare la sfida nel migliore dei modi in un giorno e mezzo. Andremo in Svizzera, ecco”.

