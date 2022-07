Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato a Sportitalia dopo il pareggio per 2-2 contro il Monaco: "Sono molto soddisfatto, sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato oggi. Loro hanno erano più in condizione, queste partite ci fanno crescere. Siamo andati sotto per due errori ma siamo rimasti uniti nonostante le difficoltà. Dietro avevamo qualche problema: D'Ambrosio ha avuto qualche acciacco e si è sacrificato così come Darmian e Dimarco. In questo momento è difficile dare letture tattiche, sono passati pochi giorni. Il Monaco è una squadra forte, ce la siamo giocata e potevamo anche vincere".