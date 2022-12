Curioso segno del destino quello centrato da Mediaset che nel giorno in cui 'O Rei ci saluta manda in onda lo speciale 'I re del calcio' in onda su Italia Uno. Protagonista della puntata, insieme agli altri italiani vincenti dell'anno, ovvero Stefano Pioli e Carlo Ancelotti, è anche l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi che durante il corso dell'intervista ha fatto il bilancio del 2022 della sua squadra: "Ho avuto la fortuna di vincere due trofei subito. Abbiamo fatto bene, abbiamo centrato qualificazione agli ottavi di Champions che non arrivava dal 2010/11, è stata una grandissima stagione che poteva diventare straordinaria con lo scudetto" comincia il piacentino a proposito della stagione 2021/22, prima in nerazzurro.

Sull'esultanza dopo la rete del Niño Maravilla in finale di Supercoppa:

"Ho fatto un bello scatto. Mi sono reso conto che Sanchez e tutti i ragazzi andavano dalla parte opposta. Non sapevo ancora se era il triplice fischio, perché in concomitanza con il gol l'arbitro ha fischiato la fine, ma probabilmente se avessi saputo che era finita avrei corso ancora.

Sullo sguardo diventato meme di Inter-Barcellona dopo il gol di Calhanoglu:

"Era uno sguardo preoccupato, preoccupato perché avevamo fatto una grandissima partita contro un avversario fortissimo. Ed è per questo che quest'anno il passaggio agli ottavi equivale quasi ad un trofeo".

Ti ricordi chi ti fece due assist nel poker che hai fatto all'Olympique Marsiglia in Champions con la Lazio?

"Due assist Conceiçao... Che troveremo agli ottavi con il Porto. Da giocatore penso che quella, insieme alla serata dello scudetto contro la Reggina, sia quella che ricordo con più piacere".

Sul rapporto con il suo gruppo. Questa tua umanità può essere un difetto?

"Questo non lo so, quello che so è che in tutti gli anni in cui ho allenato so che nessuno mi ha mai mancato di rispetto e quella è la cosa più importante. Si sa che ho un grande rapporto con i miei giocatori e il mio staff uguale e i miei giocatori ma sempre nel rispetto dei ruoli come è giusto che sia come è giusto anche che a volte un giocatore non è felice di essere sostituito, ma già il fatto di essere all'Inter è motivo di gratificazione".

Hai detto qualcosa di particolare a Sanchez prima del suo ingresso?

"Non più di tanto. Durante la stagione abbiamo avuto tanti ingressi che ci hanno aiutato a fare sì che le serate fossero come quelle della Supercoppa".

Qualcuno dice che durante le vittorie cambi voce quattro volte...

"Non lo faccio apposta, giocando così tanto a volte ho qualche problemino con la voce che sto cercando di migliorare e superare perché non è semplice".

Cosa fai quando ti chiama Pippo?

"Si cerca sempre di parlare. A seconda delle partite come quelle di cui sopra non riesco a rispondere appena finita la gara o il giorno dopo per via della voce. Però recupero abbastanza bene".

Sul rapporto con Pioli:

"Un ottimo rapporto. Eravamo a contatto perché lavoravamo entrambi a Formello al centro sportivo. È una bellissima persona con cui chiacchierare, restavamo spesso a tavola insieme a chiacchiarare. Ci siamo incontrati poi tantissime volte contro, abbiamo fatto tantissime sfide contro, vinte o perse come giusto che sia ma c'è una grandissima stima reciproca".