Simone Inzaghi perde Davide Frattesi per la trasferta di Salerno: gli esami effettuati quest'oggi hanno confermato il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra; le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Un problema di lieve entità, riferisce il club nerazzurro nel comunicato ufficiale, ma che costringerà il centrocampista a non prendere parte al match contro i granata e a quello di Champions League contro il Benfica, complicando i piani del tecnico nerazzurro. Sky Sport aggiunge che nemmeno Juan Cuadrado sarà a disposizione per domani sera: il colombiano lavora per recuperare in vista della sfida europea di martedì coi lusitani.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!