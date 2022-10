Un'Inter col piglio della grande culla il sogno della vittoria clamorosa, ma alla fine esce dal campo del Barcellona con un 3-3 che vale come l'oro. Queste le prime impressioni sull'esito del match del Camp Nou espresse dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Prime Video : "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una grandissima partita contro un avversario di grande valore. Abbiamo creato tanto, soffrendo tutti insieme; avremmo potuto chiudere il girone con due turni di anticipo, speriamo di regalare ai tifosi questa soddisfazione col Viktoria Plzen. Dovevamo avere coraggio e non abbiamo mai rinunciato a giocare, abbiamo creato tanto poi abbiamo subito il gol a fine primo tempo. Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli perché sapevo che avremmo creato tanto".

Oggi è arrivato un bel messaggio, invitando i ragazzi ad andare a vincere la partita.

"La mia riflessione sul modulo era dovuta al fatto di avere due attaccanti a disposizione, se no non ci avrei pensato. Lautaro e Dzeko ci hanno aiutato tantissimo per questo pareggio che poteva essere vittoria, ora abbiamo questa chance per andare agli ottavi nel girone più difficile".

Si aspetta San Siro pieno col Viktoria Plzen?

"Non ho dubbi, da 15 mesi sono qui e da 15 mesi i tifosi ci accompagnano sempre. Però prima dobbiamo pensare alle sfide con Salernitana e Fiorentina".