Contro l'Udinese è arrivata una vittoria importante grazie ad una mentalità da grande squadra, un ottimo segnale per questo finale di stagione. "Abbiamo vinto una partita che non era semplice, infatti sono molto contento della prestazione di Udine perché la squadra ha dimostrato grande personalità e grande determinazione. Volevamo questa vittoria e l'abbiamo ottenuta con la concentrazione delle grandi squadre".

Niente conferenza stampa della vigilia prima di Inter-Empoli per Simone Inzaghi , che comunque anticipa i temi della gara di San Siro fondamentale in ottica scudetto soffermandosi con i colleghi di Inter Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

È il momento chiave della stagione con due trofei in gioco. Cosa sarà fondamentale a livello mentale?

"In queste ultime quattro partite gli aspetti tecnico-tattici verranno un pochettino meno, penso che saranno le motivazioni a fare la differenza. Ho la fortuna di avere una squadra che le motivazioni le ha sempre trovate, domani dovremo tirare fuori il 120% davanti al nostro pubblico contro una squadra di qualità che gioca bene a calcio".

Cambia qualcosa giocare prima del Milan o è lo stesso?

"No, il mio compito e quello del mio staff è quello di incidere su quello che abbiamo in mano, sulla mia squadra, senza vedere quello che fanno gli altri o se giocheranno prima o dopo. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi e dare il 120%".

Si va verso un San Siro pieno, che spinta potrà dare il pubblico?

"È tutta la stagione che abbiamo un pubblico meraviglioso, anche domani ci sarà il tutto esaurito e anche domani sono sicuro che i tifosi ci daranno quel qualcosa in più per fare una partita di cuore, come hanno fatto tutto l'anno sia a San Siro, sia come è successo domenica a Udine quando ci siamo sentiti a casa nonostante fossimo in trasferta".