Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, arriva ai microfoni di Sky Sport per presentare, a pochi minuti dal calcio d'inizio, la partita che vedrà opposti i nerazzurri allo Spezia, occasione importante per mettere ulteriore pressione a Milan e Napoli in questa appassionante lotta per lo Scudetto:

Inzaghi, che partita si aspetta dal punto di vista dell'atteggiamento?

"Io penso che sarà una partita tosta, impegnativa. Lo Spezia è una squadra che sta facendo molto bene, dovremo essere bravi ad interpretarla bene come le ultime sapendo che ci saranno difficoltà".