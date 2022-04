In tanti prevedevano la sentenza definitiva per le speranze di Scudetto dell'Inter, è finita con una vittoria anche sporca ma che rilancia a 360 gradi le ambizioni nerazzurre. L'Inter sbanca l'Allianz Stadium mandando uno squillo fortissimo a Napoli e Milan e a chi già aveva emesso giudizi negativi troppo affrettati. Questo il primo commento, con un filo di voce, del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, rilasciato ai microfoni di DAZN:

Che peso hanno questi tre punti sul vostro cammino?

"Sicuramente è una tappa fondamentale. Siamo a rincorrere Milan e Napoli, volevamo rimanere lì. Abbiamo perso punti che cercheremo di guadagnare in queste ultime otto partite".

Serviva questa vittoria per togliere la pressione che ti hanno creato intorno?

"Penso di sì. Pressione però sinceramente ne sento poca perché sono avanti rispetto a ciò che pensassi come risultati e trofei. Normale che all'Inter ci sia pressione dopo che sono mancati risultati nelle ultime partite, ma ci sono mancati giocatori importanti nelle ultime partite. Anche se poi si è parlato di cose come i moduli sbagliati. Ora siamo lì a inseguire, diranno che noi siamo ancora favoriti ma non vincevamo qui allo Stadium da 11 anni. Non abbiamo fatto nulla, questa è una tappa che ci deve dare fiducia nell'inseguimento a Napoli e Milan".