Dopo il triplice fischio di Lazio-Inter, Simone Inzaghi si presenta come da abitudine in conferenza stampa per analizzare a caldo i preziosissimi tre punti conquistati all'Olimpico di Roma, dove questa sera è tornato per la terza volta da avversario del suo passato. Ma da vincitore e capolista. FcInterNews.it, presente sul posto con il proprio inviato, vi riporta le parole dell'allenatore nerazzurro.

Cosa vi portate a Milano? Perché i 'braccetti' all'inizio spingevano di meno? È stata una vostra scelta?

"Abbiamo fatto una gara importante contro una squadra di valore. Samo stati squadra e da allenatore fa molto piacere vincere una gara così, anche se abbiamo concesso un'occasione pericolosa a Rovella che poteva fare l'1-1. Però siamo stati squadra nelle difficoltà, bisognava affrontare nel migliore dei modi una squadra che l'anno scorso è arrivata seconda e che ha passato il turno di Champions".

L'Inter non vinceva qui dal 2018. Oggi può essere uno snodo per il campionato?

"No, ma è una vittoria importante per dar seguito a quello che stiamo facendo. Mancano 22 partite, noi dobbiamo continuare in questo modo. I ragazzi devono continuare a mettermi in difficoltà perché ho bisogno di tutti. Ora ne abbiamo quattro fuori che ci aiuterebbero tantissimo in questa partote ravvicinate, però lavoriamo bene e dobbiamo continuare così".

Ti sei gasato al coro "la capolista se ne va"?

"Ma no, siamo una squadra matura. I tifosi vanno ringraziati, li abbiamo visti come siamo arrivati ed erano tantissimi, è stato bello. Ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine. Qui all'Olimpico sarà difficile per tutti".

Quali sono le condizioni di Sanchez? Può recuperare per la partita di Coppa Italia contro il Bologna?

"Speriamo. In rifinitura si è fermato dopo una ventina di minuti per un affaticamento e abbiamo deciso di non portarlo, giocare il finale di gara di oggi avrebbe compromesso qualcosina a livello muscolare. Speriamo di averlo per mercoledì, domani mattina farà dei controlli ma c'è fiducia".

