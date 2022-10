Dopo aver fatto tappa davanti alle telecamere di Sky e DAZN, Simone Inzaghi raggiunge anche i giornalisti presenti nella sala conferenze di San Siro per approfondire ulteriormente i temi di Inter-Samp 3-0 attraverso le loro domande. Di seguito le dichiarazioni del tecnico nerazzurro:

L'anno scorso dopo la 12esima la classifica era molto simile, cosa serve per dire che l'Inter è tornata in corsa per lo scudetto?

"Dobbiamo continuare come stiamo facendo, il calendario è tosto. Stiamo andando forte, così come le altre. La classifica è simile, come lo scorso anno siamo agli ottavi di Champions, un traguardo importante per società, giocatori e tifosi. Non dobbiamo fermarci, siamo in una striscia favorevole, bisogna andare ancora più forte".