Il noi è tornato a prevalere sull'io stasera? "Sì, siamo stati molti bravi, i ragazzi si sono aiutati, chi è entrato ha dato una mano ma anche chi è rimasto in panchina si è unito, un grande spirito di sacrificio altrimenti non batti una squadra simile, abbiamo fatto una partita attenta rischiando poco nonostante abbiamo dovuto concedere loro campo ma era inevitabile o fai fatica, ma i ragazzi sono stati bravissimi".

Al termine del match di Champions League contro il Barcellona, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi si presenta soddisfatto in conferenza stampa. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.it . "Abbiamo fatto un'ottima partita contro un avversario forte, tecnico, con qualità ma ci abbiamo messo corsa, aggressività, siamo stati molto compatti, dopo l'1-0 per stanchezza abbiamo sbagliato qualcosa ma una serata importante che deve darci molta autostima, ma è una vittoria con Barcellona che rimarrà. ora dobbiamo dare seguito sabato, poi si va a Barcellona, dovremo affrontare al meglio questo periodo".

Come giusdica le parole di Xavi che si è detto indignato dall'arbitraggio?

"Xavi l'ho visto prima e dopo, grande allenatore e grande persona, ci siamo salutati, penso si riferisse a situazioni che non ho visto, il loro gol annullato l'ho rivisto, sull'uscita di Onana c'è la mano del giocatore del Barcellona ed era giusto annullare. Ma prima c'era un rigore per noi non dato per un fuorigioco millimetrico".

Questa vittoria aiuta a ritrovare compattezza?

"Contro un avversario del genere dà autostima, ne avevamo bisogno ma sappiamo che non abbiamo fatto nulla, abbiamo regalato una serata ai nostri tifosi che la aspettavano da tempo ma ero sereno perché sabato avevo visto cose buone, condite da un paio di errori che in altri momenti non sarebbero costati la sconfitta e invece sabato è arrivata una sconfitta molto dolorosa. Organizzare in 48 ore una partita così importante non era semplice ma voglio ringraziare i ragazzi e vederli sempre così".

Calhanoglu quanto è stato importante in quel ruolo oggi?

"Quel ruolo mi aveva dimostrato l'anno scorso di poterlo fare, avevo 4 centrocampisti, Gagliardini aveva appena recuperato, Asllani ha fatto un'ottima gara contro la Roma e doveva riposare, Mkhitaryan per come è rientrato meritava di giocare e ha fatto una grande partita, dovevo scegliere gli altri due per completare il reparto e sono partito con Calhanoglu e Barella che hanno fatto molto bene. Chi è entrato nel finale pure ha fatto una buona partita, bravi tutti".