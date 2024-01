Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi commenta così in conferenza stampa la sfida stravinta stasera contro la Lazio a Riyadh in semifinale di Supercoppa italiana: “Bisogna sempre migliorare e migliorarsi, sarebbe riduttivo dire che l’Inter ha fatto una grande gara. In due anni e mezzo ne abbiamo giocate tantissime, il gioco della squadra è sempre stato elevato. Ora tutti hanno negli occhi la gara di stasera contro una squadra molto organizzata. Siamo stati bravissimi a fare una grande gara”.

C’è stata una flessione calcolata nelle ultime gare?

“Ogni partita fa storia a sé, alcune partite non sono state a livello tecnico non sono state come le altre. Le ultime due sono state belle, mi sono divertito a giocare i miei giocatori, ma è due anni e mezzo che mi diverto a vedere questa squadra. Non è mai semplice giocare contro la Lazio, abbiamo sempre faticato, però le ultime due partite abbiamo fatto ottime gare".

Si è divertito stasera, è un vantaggio nella corsa contro la Juventus?

“No, io mi diverto guardando la mia squadra. Abbiamo giocato sempre un ottimo calcio, siamo riusciti a vincere trofei importanti e abbiamo giocato una finale di Champions. Giusto guardarsi sempre avanti, io devo essere bravo da allenatore. a guardare alla partita di stasera, ma focalizzarsi già alla partita di lunedì. Dobbiamo dare seguito con una grande finale lunedì".

Siete i più forti e i più belli?

“Ci sono tante squadre che giocano bene, io la mia Inter l’ho vista giocare sempre molto bene. Poi essere continui per 60 gare non è facile per nessuno, in stagione ci sono infortuni che penalizzano. Da marzo dell’anno scorso in poi è stato sempre bello veder giocare l’Inter, penso a quando sono arrivato che l’obiettivo era il quarto posto, poi dopo tre mesi lo Scudetto è diventato l’obiettivo minimo. Ma non è un problema e va bene così".

Questa è la sua Inter migliore?

"È una domanda non semplice che mi è già stata fatta, questo non è semplice perché non dimentico l’Inter del primo anno che ha vinto due trofei, l’Inter dell’anno scorso che ha vinto due trofei e giocato una finale di Champions. Lo dirà il tempo, sono soddisfatto per i tifosi che si divertono e che stasera sono venuti fin qui per vederci giocare”.

Adesso cosa si aspetta dalla finale?

"Una finale è sempre una finale, qui a Riyadh sto bene, ho vinto contro la Juve e contro il Milan. Quest'anno ci giocheremo una finale, campioni d'Italia contro vincitori della Coppa Italia. Siamo contenti, speriamo lunedì di rendere felici i tanti tifosi che ha l'Inter a Riyad".

Cosa pensa del Napoli?

"Cercheremo di prepararla nel migliore dei modi, ho guardato Napoli-Fiorentina in tv e ora la studierò, cercheremo di dare il massimo".