Undicesima sconfitta in campionato per l'Inter, che cade in casa contro il Monza subendo la beffa del gol dell'ex di turno Luca Caldirola. Simone Inzaghi si presenta in conferenza stampa per analizzare, anche attraverso le domande dei cronisti del Web e della carta stampata, l'ennesimo inciampo in Serie A della sua squadra:

Come si può aggiustare la situazione in campionato?

"Mancano otto partite alla fine, quindi sappiamo che è ancora tutto aperto ma in questo momento siamo in ritardo. Chiaramente in campionato manca la vittoria, ne risente anche la squadra. Il primo tempo è stato buono, dovevamo passare in vantaggio, poi abbiamo perso distanze e lucidità perché la squadra sente il fatto che deve fare di più".