Dopo il triplice fischio di Juventus-Inter, Simone Inzaghi si presenta in conferenza stampa per analizzare il match dell'Allianz Stadium e il ko contro i bianconeri.

Come mai c’è questa differenza tra gol presi in casa e fuori?

"Le partite più complicate le abbiamo giocate fuori, ma dobbiamo migliorare nei big match e nei gol presi. La Juve ha tirato tre volte e ha fatto due gol e preso un palo, noi abbiamo tirato 8/9 volte ma non siamo riusciti a segnare. È una sconfitta che ci rallenta, che fa male e che per quello visto in campo non è meritata. Il calcio è fatto di episodi, il rammarico è aver chiuso il primo tempo sullo 0-0".

C’è stata un po’ di presunzione da parte vostra?

"Secondo me no, prendiamo gol dopo la traversa di Calhanoglu ma sulle ripartenze loro potevamo fare fallo e fare meglio. Abbiamo avuto l’occasione con Lautaro e l’intervento di Bremer su Dzeko che ci porta poi al loro gol del 2-0 in fotocopia. Non dovevamo concederlo".