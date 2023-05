La coccarda resta sulle maglie dell'Inter, che supera 2-1 la Fiorentina e conquista la nona Coppa Italia della sua storia. Simone Inzaghi si conferma uno specialista delle finali e mette in bacheca il suo quarto trofeo dal suo arrivo a Milano. Proprio il tecnico nerazzurro si presenta nella sala conferenze dell'Olimpico per raccontare, attraverso le domande dei cronisti presenti tra cui l'inviato di FcInterNews.it, le emozioni provate nella magica serata di Roma:

Traguardo eccezionale 4 trofei vinti: raccontaci la tua gioia.

"La soddisfazione è grandissima, arriviamo bene a questo finale di stagione. Sapevamo sarebbe stata una finale difficilissima ho cercato di lasciare i ragazzi tranquilli. Io la sentivo tanto questa gara, ci tenevo, perché abbiamo speso tantissimo per arrivare qui. Abbiamo approcciato male, non bisogna prendere gol in una finale dopo 3'. Sono stati lucidi i ragazzi a recupare, non nel secondo tempo perché abbiamo sofferto. La Fiorentina è di qualità, abbiamo sofferto il giusto, da squadra. Ho fatto i complimenti a tutti".

Dicesti 'io porto trofei e crescono i fatturati', hai avuto ragione tu.

"Non mi sembrava un pensiero temerario, era un momento difficile ma ero sereno e tranquillo anche dopo quel ko con la Roma. Ho la fortuna di allenare grandi professionisti che mettono un impegno folle, li abbraccio a uno a uno, così come abbraccio i nostri tifosi. Quando sono entrati in partita loro dopo 15', siamo entrati in partita noi".

Come fa a vincere tutte le finali?

"Ho la fortuna di allenare squadre importanti, prima la Lazio tra giovanili e prima squadra, poi l'Inter. Ho giocatori che non mollano. Non mi era mai capitato di prendere un gol in finale nei primi 3', ma siamo rimasti lucidi facendo un grande primo tempo. Ho una squadra che non sbaglia determinate partite".

Che messaggio avete mandato al City?

"Avranno visto una bella finale, un bello spot per il calcio. Due squadre in missione, siamo arrivati bene, adesso dovremo essere bravi a goderci la serata e poi concentrarci sul campionato. Poi andemo a Istanbul per giocare una finale insperata, ma voluta con tutte le nostre forze".

La squadra non ha sbracato dopo lo svantaggio.

"Sono due mesi che giochiamo a questo livello assoluto. Nelle difficoltà la squadra non si è disunita, in una finale il gol preso può farti pensare. Abbiamo vinto una finale a cui tenevamo moltissimo".

Zhang e Marotta ti hanno confermato al 100%, tu però vai in scadenza: è un problema?

"Questo non è un problema. Il mio problema è fare queste partite nel migliore dei modi, non mi sono mai sentito un precario. Il contratto si può sciogliere in pochi giorni, la fiducia c'è sempre stata e ci ha fatto andare avanti nelle difficoltà. Io e il mio staff siamo stati bravi ad ascoltare poco quando le cose non andavano bene, ora dobbiamo finire la nostra missione".

Nello spogliatoio si percepisce che il City non parta favorito in finale?

"La squadra è consapevole, siamo in una striscia positiva di risultati, al di là del ko di Napoli. La squadra sta crescendo, ora dobbiamo essere bravi a recuperare perché tra meno di 48 ore saremo in campo con un'Atalanta tosta. Ma queste serate ti fanno recuperare più in fretta".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE