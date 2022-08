Dopo la sconfitta di venerdì serviva la risposta del gruppo. L'approccio c'è stato? "Sì, era fondamentale. Abbiamo chiacchierato tanto, sapevamo l'importanza della gara che non era da sottovalutare, i ragazzi hanno messo in campo corsa e determinazione, necessari contro avversari con atteggiamento aggressivo. In due giorni e mezzo abbiamo preparato un'ottima gara".

Quanto ti dispiacerebbe perdere Gosens?

"Per quanto riguarda Gosens non ne so nulla, il mio problema più grande oggi era la Cremonese. Gosens sta lavorando benissimo, si sta ritrovando. Ora sto facendo scelte di farlo entrare a gara in corso e la condizione sta crescendo".

Galtier ha parlato apertamente di Skriniar. Lo ritieni accettabile da parte di un collega?

"Io solitamente non parlo mai di giocatori di altre squadre, non sapevo di queste dichiarazioni. Per quanto riguarda il mercato ne ho parlato 15 giorni fa. Oggi ci manca un difensore, la società è al corrente, mancano due giorni e mezzo e spero di essere accontentato".

Speri che la vicenda Acerbi si possa riaprire?

"Assolutamente sì. In questo tour de force abbiamo bisogno di rotazioni. Giocando così la condizione è ancora da migliorare e possono accadere infortuni. Dobbiamo essere pronti a tutto, sappiamo che fino alla sosta di novembre sarà un tour de force"