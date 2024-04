Non cambia nulla in vetta alla classifica: l'Inter non approfitta del passo falso del Milan a Reggio Emilia e si fa imporre il 2-2 dal Cagliari in casa. Nel derby di lunedì prossimo, quindi, ai nerazzurri servirà battere i cugini per laurearsi campioni d'Italia per la ventesima volta. A fine partita, Simone Inzaghi si presenta in conferenza stampa per analizzare il pari di San Siro:

Per il momento della squadra, paradossalmente, dal punto di vista della motivazione non è meglio dover vincere per forza il derby?

"Le motivazioni non si devono riaccendere, le abbiamo dentro dal 13 luglio. I ragazzi sono da applaudire, anche stasera nonostante il dispiacere per il pari. Abbiamo trovato un ottimo Cagliari, avremmo dovuto portarla a casa visto che siamo andati due volte in vantaggio, ma vedo una squadra sul pezzo che nel girone di ritorno ha fatto undici vittorie e due pareggi. Ho poco da dire ai ragazzi, poi è vero che volevamo l'ennesima vittoria. Sappiamo che lunedì è la prima grande occasione per raggiungere un grandissimo traguardo".

C'è delusione per il record di punti sfumato?

"Noi stiamo pensando a un obiettivo che avevamo in testa al 13 luglio. Volevamo arrivare qui, siamo vicini. Stasera abbiamo raggiunto tantissime partite con gol fatti, al di là dei record. Non abbassiamo la guardia, ci sono ancora 6 partite".

Il 2-2 l'hai rivisto? Cosa ne pensi?

"Mah... L'ho detto prima. Possiamo sbagliare noi, così come gli arbitri perché si corre tanto. Rivendendolo poteva starci una revisione. E' successo, è andata così. Il primo gol non dovevamo prenderlo, il secondo gol è stato viziato, ma nessun problema. Andiamo avanti con questa mentalità".

Su quali tasti batterai prima del Milan?

"La prepareremo da mercoledì, vedremo cosa non è andato stasera. Il Cagliari ci ha allungato, lo sapevamo. Dovevamo cercare di tenere le distanze, nonostante le punte attaccassero bene la profondità. La partita di lunedì ci può regalare un sogno, ma giocheremo contro una squadra che sta bene e cercherà di fare del suo meglio davanti ai suoi tifosi" .

