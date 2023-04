Cosa è successo nel finale? Ci son stati dei cori razzisti contro Lukaku? "Ci saranno le immagini, speriamo che si possa togliere questa ammonizione come è già successo con Lookman. Il ragazzo ha esultato ed è stato frainteso, il parapiglia finale non è stato bello. L’unica cosa che posso pensare ora è che ho perso Handanovic e Lukaku per il ritorno, perché per noi sono importanti".

A fine partita Dzeko è andato sotto i tifosi a mostrare lo stemma. Cosa è successo in questi due giorni?

"Non siamo in un ottimo periodo, è normale che non si è contenti per il campionato, dove il percorso non è stato da Inter. Ma sono dei giocatori responsabili. Stasera abbiamo fatto una buona partita in uno stadio difficile e contro un avversario in salute. Il mio giudizio non sarebbe cambiato al di là del gol nel finale: abbiamo avuto tante situazioni che potevano far cambiare la partita. Abbiamo concesso un gol evitabile ma non ci siamo disuniti e abbiamo raggiunto il risultato. Sono soddisfatto per la squadra perché è un momento difficile, specie dopo il ko con la Fiorentina. È un ottimo segnale per tutti quanti".

Quanto è importante aver interrotto le serie negative dell’Inter e quelle nei confronti dell’avversario, anche in vista del ritorno?

"I risultati aiutano. Avrei voluto una vittoria, ma per come si era messa ci prendiamo il pareggio. A fine aprile abbiamo il ritorno a casa e con una vittoria possiamo andare in finale. Sono contento per quello che ho visto in campo, i ragazzi avevamo voglia di fare una grande partita contro un avversario di assoluto valore".

