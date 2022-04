Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, arriva nella sala conferenze di San Siro per commentare anche in conferenza stampa l'esito del match contro l'Hellas Verona. FcInterNews.it, presente col proprio inviato, vi riporta le parole del tecnico nerazzurro:

L'Inter è tornata, è d'accordo? E se sì, è stato un meccanismo mentale sbloccato dopo Torino?

"Io penso che più che tornata, abbiamo vinto una partita importante come domenica. Poi penso che tutte le squadre di testa hanno avuto problemi perdendo qualche punto e qualche giocatore importante. Sono contento per la partita fatta, abbiamo affrontato un avversario che insieme alla Lazio dopo l'Inter ha il miglior attacco del campionato concedendogli molto poco".

Parlerai con la dirigenza per sbloccare il rinnovo di Perisic?

"Come ho sempre detto, sono in una società importante che ha dirigenti bravissimi. Perisic sta facendo una stagione straordinaria e deve continuare così. Abbiamo altre situazioni da risolvere ma ci pensa la società, noi dobbiamo dimostrare sul campo perché se non manteniamo risultati continui e un certo percorso possono arrivare delle critiche".