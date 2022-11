Simone Inzaghi prende posto nella sala conferenze di San Siro per analizzare, anche attraverso le domande dei giornalisti del Web e della carta stampata, la straripante vittoria sul Bologna della sua Inter. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:

Oggi grande prestazione contro un'avversaria della parte destra della classifica, con le grandi invece c'è qualcosa che non va.

"Stiamo analizzando questa cosa, non è semplicissimo, sappiamo che gli scontri diretti sono stati tutti fuori casa, eccetto la Roma. Non siamo riusciti a indirizzare gli episodi, con la Juve sarebbe andata diversamente sbloccandola ma con i se e con i ma.... Siamo in tantissime squadre in pochi punti, a parte il Napoli; ora domenica c'è una squadra che sta facendo un ottimo cammino".

La cosa migliore che si porta a casa dopo la vittoria di stasera.

"Nel primo quarto d'ora entrambe le squadre erano bloccate, abbiamo fatto errori tecnici non usuali. Mi porto via la reazione dopo la sconfitta di Torino che ci ha fatto malissimo. Sull'1-0 non ci siamo disuniti, siamo rimasti sul pezzo, sapendo che potevamo fare andare la partita dove volevamo noi".