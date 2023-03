Arriva nella sala conferenze di San Siro Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, per un ulteriore esame della partita di questa sera contro il Lecce. Queste le parole del tecnico nerazzurro, riportate da FcInterNews.it grazie alla presenza del proprio inviato:

Che valore attribuisce a questa vittoria?

"Abbiamo fatto un'ottima partita, intensi per tutti i novanta minuti senza concedere nulla ad una squadra che ha fatto ottime partite contro grandi squadre. Sono molto contento per la testa e l'attenzione".

C'è un titolare in regia oggi?

"No, sceglierò di volta in volta in base ad allenamenti e partite e avversari da affrontare. In questo momento sono contento perché posso scegliere, c'è anche Asllani ma con Brozovic in panchina subentra lui. Qualche problemino sui quinti a livello di rotazione, come in attacco e in difesa ci sono, ma sono fiducioso di recuperare i tre infortunati. Ci conto, voglio avere la fortuna di scegliere come prima del Porto".