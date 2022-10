"Martedì ci sarà questa partita importante contro una squadra fortissima, ma oggi c'è delusione per un ko immeritato. Questo è il calcio. La nostra miglior partita stagionale e usciamo con una sconfitta: brucia, fa male". Lo dice Simone Inzaghi a DAZN dopo la partita persa con la Roma. "Dobbiamo lavorare di più sul particolare. Oggi perdiamo un match con il nostro portiere che non ha fatto una parata. Ma questo è il calcio. In questo momento, evidentemente, non basta ciò che stiamo facendo. Il Barça? Oggi ho avuto una bellissima risposta dalla squadra per quanto riguarda il gioco, ci dispiace per i nostri tifosi. Siamo qui a leccarci le ferite per una sconfitta pesante".

Asllani sarebbe uscito senza il gol dell'1-2?

"Sì, sarebbe uscito lo stesso. Abbiamo dei problemi in mezzo visti i tanti infortuni. Lui era tanto che non giocava, ma anche Calhanoglu non era al top. Ho dovuto fare determinate scelte".

Ti manca un giocatore che salta l'uomo?

"Al di là dell'uno contro uno, stasera la squadra ha fatto bene. I giocatori importanti ce li abbiamo, poi ho inserito anche Correa passando al 3-4-3. Delle gare con la Roma a San Siro, è quella in cui abbiamo sofferto meno e però abbiamo perso".