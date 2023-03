Proseguono i tormenti dell'Inter, che esce con le pive nel sacco da San Siro: la Juventus si impone per 1-0 e costringe i nerazzurri alla nona sconfitta stagionale, in un match segnato da un gol contestatissimo segnato da Filip Kostic e da una preoccupante sterilità in fase offensiva dei padroni di casa. Questo il primo commento del tecnico Simone Inzaghi, giunto in postazione DAZN dopo la partita:

Qual è stato il sentimento principale nello spogliatoio? Cosa ha detto ai ragazzi?

"C'è grandissima amarezza per una sconfitta arrivata così. Dopo Monza ci eravamo promessi di non parlare più perché era successa una cosa gravissima. Oggi ne è successa un'altra: gol inaccettabile, mi dicono che dal VAR non c'erano altre immagini. Questa è una mancanza di rispetto, vogliamo rispetto".

Nessun dubbio sul braccio di Rabiot?

"Manco a parlarne, ho visto con 20 immagini diverse".

Marelli ritiene che il tocco di braccio di Rabiot ci sia, pur non avendo mai la certezza.

"Ascolto quello che dice, ma questo gol subito è inaccettabile. Possiamo subire gol per errori, ma così non posso accettare. Mi è difficile parlare della partita, è troppo grave quello che è successo".