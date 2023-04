Una partita che sembrava chiudersi con l'ennesima sconfitta, poi Romelu Lukaku riesce a riacciuffare il pareggio in pieno recupero gelando l'Allianz Stadium e permettendo all'Inter di strappare l'1-1. Questo il primo commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sport Mediaset:

Chiariamo cosa è successo nello spogliatoio dopo la partita?

"E' stata fraintesa l'esultanza di Lukaku che esulta così a ogni gol. Purtroppo è nato un parapiglia non bello da vedere che ci priverà di due giocatori fondamentali per la semifinale di ritorno come lui e Handanovic".

La squadra ha giocato bene, la reazione le è piaciuta?

"Assolutamente sì, hanno fatto una grande gara. Siamo venuti su un campo difficile con una squadra in salute comandando la partita per quasi novanta minuti. Abbiamo preso un gol che sicuramente dovevamo evitare ma i ragazzi hanno fatto quello che ho chiesto. E' un bel segnale in un momento difficile, ma è il primo round. A fine mese avremo il ritorno a casa nostra, è una competizione alla quale teniamo e puntiamo a fare un'altra finale".

Hai avvertito qualcosa che abbia scosso Lukaku?

"Sì, si è percepito. Ma io vado al di là di questo, vedo un calciatore che segna, esulta e poi succede tutto. Io devo essere lucido e pensare che quell'esultanza mi priverà di lui, che esulta sempre in quel modo, e di Handanovic, due giocatori importanti. Un episodio non bello da vedere in un match ben condotto e corretto fino al 94esimo".