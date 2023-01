Come conti di gestire Skriniar? "Ho deciso di escluderlo per lasciarlo tranquillo ma con lui non ci sono problemi. Fino al 30 giugno sarà con noi, si allenerà nel migliore dei modi; è un professionista. Poi di volta in volta sceglierò se utilizzarlo".

L'Inter batte l'Atalanta per 1-0, vola per la quarta volta di fila alle semifinali di Coppa Italia e arriva al meglio al derby di domenica sera. Così il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi commenta ai microfoni di Sport Mediaset l'esito di questo incontro:

Come mai ogni volta tutte queste critiche se l'Inter pareggia?

"Parlano i fatti, parla il campo. Dobbiamo fare partite sempre così, cercando di andare avanti in ogni competizione. Non è semplice ma davanti al nostro pubblico volevamo questa qualificazione, abbiamo dato una bella gioia ai nostri tifosi. Non dimentichiamo che avevamo di fronte una squadra tra le più in forma".

Su Acerbi.

"Ha una grande concentrazione, lavora tantissimo. Ma parlare di lui sarebbe riduttivo, oggi tutti hanno fatto molto bene".

Su Lukaku.

"Bene, oggi bene. Sono molto contento per come lo vedo lavorare, poi di volta in volta dovrò fare delle scelte. Anche Correa sta ritrovando la condizione, ma per Romelu sono contento perché più passa il tempo più sta meglio".

