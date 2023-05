"Sono stati bravi i ragazzi, abbiamo fatto un primo tempo perfetto. Il secondo abbiamo gestito nel modo migliore senza rischiare quasi nulla se non sul palo di Tonali. Grandissima vittoria ma ci manca l'ultimo passettino". Simone Inzaghi festeggia così il successo sul Milan ai microfoni di Sportitalia.

"Nel primo tempo il divario doveva essere più grande: palo, rigore tolto, la respinta sul palo - continua il tecnico -. Potevamo segnare di più ma ci prendiamo il 2-0, sapendo che ci mancano ancora 90' più recupero per un grandissimo sogno. E' un grandissimo sentimento, in venti mesi abbiamo fatto cose importanti, alzato trofei ma non conta quel che è stato. Conta il futuro. Abbiamo il Sassuolo, poi il Milan, abbiamo una finale di Coppa Italia e vogliamo centrare questa finale di Champions. Sappiamo che manca qualcosina ma onore a questi ragazzi perché dal 1° aprile giochiamo ogni 48-72 ore con grandissima qualità".