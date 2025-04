"Dovremo ricordarci della prestazione che abbiamo fatto a Monaco, abbiamo giocato molto bene a calcio e difeso tutti insieme quando serviva. Domani dovremo fare il match di ritorno da squadra contro un avversario fortissimo che conta ottimi elementi". Così Simone Inzaghi, parlando a Inter TV, alla vigilia del quarto di finale di ritorno che metterà di fronte i campioni d'Italia al Bayern Monaco.

Il Bayern Monaco è una squadra che pressa forte e prende rischi, quanto sarà importante uscire bene dal basso?

"Sarà fondamentale, dovremo essere bravi a fare un'ottima gara dal punto di vista tecnico. All'andata abbiamo sviluppato bene sulle loro pressioni forti, l'aspetto tecnico sarà importante per entrambe le squadre".

E' la partita più importante della stagione, che messaggio vuole mandare ai tifosi?

"So che saranno tantissimi, come sempre saranno al nostro fianco. Ne abbiamo bisogno perché è una stagione lunga, siamo orgogliosi di essere in corsa su tutti i fronti. Ce le giocheremo con grandissimo entusiasmo, sapendo che avremo il nostro popolo al nostro fianco".

