Primo obiettivo stagionale centrato: l'Inter approda agli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno di fila. Per la gioia di Simone Inzaghi , artefice di questo traguardo: "Il giorno dei sorteggi non eravamo felicissimi, ma c'era la speranza di giocarcela in questo modo, con questa fiducia. Stasera (ieri sera ndr) era un'occasione importantissima che non potevamo farci scappare, la squadra è stata compatta e solida", le parole del tecnico nerazzurro a Mediaset Infinity.

Un po' di ansia all'inizio, poi la maturità.

"Assolutamente sì, la squadra ha dato una grossa risposta, non rischiando praticamente nulla. Avevamo tutto da perdere perché tutti si aspettavano la vittoria, però ho visto i ragazzi in questi due giorni dopo Firenze che sapevano cosa dovevano fare: qualificazione meritata".

Difficile gestire la voglia di ritornare in campo di Lukaku.

"Sono contento per lui, per Gagliardini che è tornato, dell'assist di Correa e della difesa che non ha preso gol. Ci sono tante cose positive che dobbiamo portarci via. Ci godiamo questo piccolo sogno che è diventato realtà, adesso sappiamo che dobbiamo accorciare in campionato. Per il secondo anno di fila ci siamo qualificati agli ottavi, un qualcosa di molto importante per noi, per i nostri tifosi e soprattutto per la nostra società. Spinta in campionato? Senz'altro, ora veniamo da un periodo importante e dobbiamo continuare".