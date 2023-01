Senza spingere troppo sull'acceleratore, l'Inter si porta a casa i tre punti nel match contro l'Hellas Verona e si avvicina al meglio alla finale di Supercoppa. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport:

Partita sbloccata subito, poi finale un po' in sofferenza. Vincere partite così può essere utile mentalmente?

"Assolutamente sì. Venivamo dai 120 minuti di Coppa Italia, ma siamo rimasti lucidi segnando subito. Poi malgrado un po' di nervosismo per il secondo gol che non arrivava siamo rimasti compatti senza soffrire molto anche contro un Verona che sapevamo poteva portarci insidie".

Ci saranno Brozovic e Lukaku mercoledì?

"Vedremo. Penso che Brozovic e Handanovic non recupereranno, Lukaku lo valutiamo di giorno in giorno. Vediamo come risponderà sul campo dopo questo problema che lo infastidisce".

Hai raccomandato prudenza per non prendere il pareggio?

"Ero preoccupato più che altro dalla condizione dei calciatori, venivamo da una partita di 120 minuti e avevo Calhanoglu e Barella in dubbio fino a ieri ma hanno dato disponibilità. Ho avuto un grandissimo aiuto in mezzo da Asllani, Mkhitaryan e Gagliardini che hanno fatto ottime prestazioni".