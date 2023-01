Sconfitta con l'Empoli che riporta l'Inter con i piedi per terra dopo il grande entusiasmo di Riad per il primo titolo stagionale sollevato proprio dagli uomini di Inzaghi ai danni dei cugini del Milan. Ko che ne ridimensiona, inevitabilmente, le speranze di risalire in classifica al quale va immediatamente data una scossa come ha ammesso Simone Inzaghi nel post-Empoli. È proprio l'allenatore nerazzurro che a DAZN spiega alcune scelte di formazione e risponde a proposito di qualche infortunato: "Brozovic ha avuto un problema abbastanza importante al polpaccio dopo il Mondiale. In questi giorni dovrebbe tornare sul campo per vedere come procederà il decorso dell’infortunio. Gagliardini quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto ilo suo, come mezzala dà affidamento.Dobbiamo guardare partita dopo partita senza guardare agli assenti perché con così tante partite ravvicinate ci sarà sempre bisogno di dover fare a meno di qualcuno di importante”.