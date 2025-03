Anche il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi arriva ai microfoni dell'emittente portoghese Sport TV dopo la vittoria di San Siro contro il Monza, successo al cardiopalma coi nerazzurri capaci di rimontare da 0-2 a 3-2:

Come sta il cuore dopo questa partita?

"Diciamo che è stata una partita sofferta, ma ogni partita in Serie A non è semplice da affrontare. Però abbiamo fatto una grande gara nel secondo tempo e abbiamo meritato la vittoria".

L'Inter ha centrocampisti che riescono a fare inserimenti come pochissimi in Europa. Come è nata questa cosa e che margini di crescita hanno questi ragazzi?

"Dobbiamo crescere sempre, siamo insieme da quattro anni e quindi ci sono principi di gioco ben consolidati. Dobbiamo continuare a migliorarli".

Martedì partita importantissima, cosa possiamo aspettarci?

"Cercheremo di fare un grande ritorno sapendo che non sarà semplice, visto che affronteremo una squadra di assoluto valore".

Ci sarà qualche recupero per martedì?

"No, saremo questi. Poi ci mancherà Zielinski".

