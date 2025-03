"L'Inter sta bene. Sappiamo che è un momento di emergenza, soprattutto in uno specifico settore del campo. Ma abbiamo lavorato tanto per questi ottavi di finale, sappiamo che è un momento cruciale della stagione" ha detto Simone Inzaghi a Sky Sport, prima di andare in conferenza stampa della vigilia di Feyenoord-Inter, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champion League. "Mancano poche partite, poi ci sarà la sosta. Già domani ci faremo trovare pronti" ha continuato il tecnico nerazzurro che poi ha svelato uno dei dubbi di formazione delle scorse ore.

Quanto si deciderà della qualificazione nei primi 90 minuti?

"Sappiamo che poi ci sarà un ritorno a San Siro, ma anche di dover fare una partita importante in questo stadio caldo che li trascina. Hanno cambiato allenatore, ma sono una squadra che ha fatto ottimi risultati in questa Champions con il Bayern Monaco, col Milan, col City, quindi ci vorrà grandissima attenzione".

Quanto ha pensato al cambio del sistema di gioco e che garanzie può offrire Bastoni lì?

"Bastoni ci darà una mano. Ogni squadra poi può costruire con i propri principi di gioco quando ha la palla e quando ce l'ha l'avversario può fare anche qualche uscita diversa. Perché quando esce un quinto di destra sugli avversari, la difesa praticamente è sempre a quattro".

Sommer può scendere in campo titolare o scenderà in campo Martinez?

"Sommer ha fatto un grandissimo lavoro ed è già pienamente disponibile, ma domani penso che giocherà Martinez".

