"Sapevamo il giorno del sorteggio che non eravamo stati fortunatissimi, però sapevamo che ce la saremmo giocata con le nostre armi. Per ora non è ancora stato fatto niente, domani abbiamo una grande occasione davanti ai nostri tifosi ma sappiamo che troveremo una squadra che sta dominando il proprio campionato e che verrà a San Siro per crearci dei problemi". Parola di Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport prima della conferenza stampa pre Viktoria Plzen.