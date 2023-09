Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto a Sky Sport nel pre-partita di Empoli: "Partita complicata, sulla carta, come lo sono tutte in A. L'Empoli non è partito bene, Andreazzoli conosce benissimo questo ambiente. Dispiace per Zanetti, che è un amico e l'anno scorso ha fatto benissimo. Sicuramente avrà altre occasioni".

Cosa s'aspetta da Frattesi?

"Quello che ha fatto dal 13 luglio, ha sempre fatto bene sia in allenamento sia in partita. Deve continuare sulla sua strada, sapendo che ci sarà un avversario che vorrà metterci in difficoltà".

Cambiare molte pedine dà i suoi frutti?

"Non deve essere un problema, ma un'opportunità quando hai una rosa importante. Hai l'obbligo di usare i tanti giocatori a disposizione. Non deve essere un limite, ma un'opportunità nelle scelte".